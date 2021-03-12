Гостиница полыхает в деревне под Петербургом

Санкт-Петербург, 12 марта. Крупный пожар вспыхнул в гостинице недалеко от торгово-развлекательного центра "Мега Парнас", сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в деревне Порошкино под Петербургом. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Также неизвестно, прибыли ли сотрудники МЧС. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, наблюдается открытое горение.

Пожарные ликвидировали возгорание строений на участке частного дома в подмосковном Подольске, сообщало РИАМО. Десять человек личного состава и три единицы спецтехники работали на месте происшествия.