Юная петербурженка забеременела от педофила-рецидивиста

Санкт-Петербург, 12 марта. Стражи порядка задержали 18-летнего парня за секс с несовершеннолетней. В полицию обратился отец потерпевшей, когда узнал, что его дочь беременна на шестой неделе.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, парень неоднократно вступал в половые отношения с несовершеннолетней с августа 2020 года в своей квартире. Секс был обоюдным, житель Санкт-Петербурга знал о возрасте своей возлюбленной.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее фигурант уже имел судимость по той же статье.

Ранее суд признал жителя Мордовии виновным в изнасиловании родной дочери. Как писал ФАН, ближайшие 12 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.