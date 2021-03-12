Капитана буксира проверят на алкогольное опьянение после ЧП в морском порту Петербурга

Санкт-Петербург, 12 марта. Специалисты проверят на алкогольное опьянение капитана буксира «Грифон-8», совершившего навал на теплоход «Идуна» в морском порту, передает источник ФАН.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже инициировала проверку по факту ЧП. Инцидент произошел при отходе от причала. Разлива нефтепродуктов не последовало, информации о пострадавших не поступало.

Перевозивший зерно из Ирана в Астрахань теплоход «Порт Оля 2» сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщал телеканал «360». В результате инцидента никто не пострадал, загрязнений в акватории не выявлено.