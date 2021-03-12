Прокуратура начала проверку после навала на теплоход в морском порту Петербурга

Санкт-Петербург, 12 марта. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после навала буксира «Грифон-8» на теплоход «Идуна» в морском порту.

По предварительной информации, капитан буксира при отходе от причала столкнулся с теплоходом. В результате ЧП разлива нефтепродуктов не последовало, пострадавших также нет. По результатам инициированной проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Минтруда ранее утвердил разработанные в Петербурге стандарты для спасателей на воде, сообщало Федеральное агентство новостей. Тема профессиональной подготовки профильных служб стала актуальна после ЧП на теплоходе «Булгария» в 2011 году, а также инцидента на озере Самозяр в Карелии, где погибли 14 детей.