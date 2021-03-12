Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет потепление

Санкт-Петербург, 12 марта. Холодной и снежной погоде, наблюдающейся в Петербурге, осталось недолго длиться. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о грядущем потеплении.

Погодные условия в ближайшие дни будут не особо благоприятными. По прогнозам специалиста, в городе ожидается облачность, сопровождающаяся осадками в виде снега и дождя. При этом температурный фон в городе будет держаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла. Об этом Колесов сообщил в беседе с ФАН.

Наряду с этим, каких-либо серьезных катаклизмов в Петербурге случиться не должно. Снежная метель, накрывшая Северную столицу в эту пятницу, сохранится только до конца дня. Однако после ожидаются изменения в погоде, на которые повлияет текущий атмосферный фронт.

Накануне ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредило петербуржцев об ожидающейся снежной погоде и метели 12 марта. В некоторых районах города спрогнозировали выпадение умеренного количества снега и усиление порывов ветра. Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы.