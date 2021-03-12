Сотрудник таможни отделался штрафом за слежку за сослуживцами

Санкт-Петербург, 12 марта. СК прекратил уголовное дело в отношении сотрудника таможни, который устроил незаконную слежку за сослуживцами.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года старший государственный инспектор таможни в Петербурге организовал аудио- и видеослежку на работе. Мужчина соорудил устройство и замаскировал его под аудиоколонку. Таможенник хотел поймать воришек, которые крали у него шоколадные конфеты.

Инспектору вменялась статья о незаконном использовании спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. За подобное деяние максимальное наказание — четыре года заключения.

Следователи прекратили дело в отношении таможенника, потому что обвиняемый ранее не был судим, имел хорошие отзывы на работе, а также пожертвовал 11 тыс. рублей благотворительному фонду. Мужчину оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Недавно сотрудники московской таможни задержали двух мужчин с килограммом кокаина. Злоумышленники приехали из Южной Америки, они пытались провезти наркотики в желудке, сообщало издание РИАМО.