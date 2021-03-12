Обманувший генерала МВД телефонный мошенник оказался выходцем с Украины

Санкт-Петербург, 12 марта. Обвиняемый в мошенничестве 35-летний выходец с Украины Андрей Пейтер находится в СИЗО «Кресты». Мужчина обманом вынудил генерала МВД перевести 600 тыс. рублей.

Куйбышевский суд Петербурга арестовал предполагаемого афериста. В ближайшее время следствие будет завершено, заявил в беседе с корреспондентом ФАН адвокат Пейтера Алексей Соколов. Уголовное дело рассмотрит Смольнинский райсуд, свою вину он признал и заявил о готовности возместить потерпевшему ущерб.

По версии следственных органов, аферист позвонил генералу вечером 18 ноября 2020 года. Злоумышленник использовал технологию для подмены телефонных номеров, поэтому потерпевший увидел на дисплее цифры, характерные для банка ВТБ. По словам генерала, он находился под психологическим воздействием.

Телефонный мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и заявил о попытке третьих лиц списать деньги с его счета. Чтобы обезопасить себя, преступник предложил генералу перевести средства на «безопасный счет» организации. Тот согласился и в итоге лишился 613 тыс. рублей. Пейтера вычислили за неделю, выяснилось, что он обналичивал деньги в банкомате на проспекте Энгельса.