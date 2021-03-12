Генерал МВД в Петербурге перевел мошенникам более 600 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 12 марта. Высокопоставленный полицейский стал жертвой телефонных обманщиков. Потерпевшему позвонили с неизвестного номера, он продиктовал пин-коды, деньги были списаны.

Как рассказал ФАН источник в правоохранительных органах, пособником мошенников был Андрей Пейтер. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, во всяком случае — на территории России. Подозреваемый родился на Украине, а потом приехал в Россию. Фигуранта выявили за неделю, Пейтер уже признал свою вину.

По данным полицейских, этот человек — всего лишь дроппер. То есть он помогал преступникам снимать похищенные деньги. Звонившего злоумышленника пока не установили. В настоящее время закончено предварительное расследование. В ближайшее время прокуратура утвердит обвинительное заключение, и дело будет передано в Смольнинский районный суд Петербурга.

Двух лжесотрудников банка, обманувших стюардессу на крупную сумму денег, задержали петербургские полицейские, сообщал ФАН. О преступлении пострадавшая сообщила в органы внутренних дел в начале февраля.