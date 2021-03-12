Фигуранта дела о хищении 8 млрд рублей у Сбербанка отправили под домашний арест

Санкт-Петербург, 12 марта. Суд избрал меру пресечения в отношении одного из экс-совладельцев сети магазинов Spar, подозреваемых в хищении средств у Сбербанка.

Фигурант уголовного дела о мошенничестве Аллахверди Али Оглы Абдуллаев будет находиться под домашним арестом, сообщили в Смольнинском районном суде Петербурга. Мера пресечения будет действовать до 9 мая текущего года. Абдулаеву разрешили выходить на улицу только с 10:00 до 12:00 по московскому времени. При этом он не должен будет покидать область дома в пределах 500 метров.

Правоохранители задержали экс-совладельца магазинов Spar 10 марта. Его подозревают в хищении средств у Сбербанка, выданных в кредит компании "Интерторг".