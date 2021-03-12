Петербург очищают от снега более 800 единиц уборочной техники

Санкт-Петербург, 12 марта. Улицы Петербурга очищают от снега 821 единица уборочной техники и 1272 дворника, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Прошедшей ночью петербургские дороги очищали от снега и наледи 730 специальных машин и 345 сотрудников дорожной службы. Кроме того, 96 единиц техники и 494 дворника благоустраивают садовые и парковые дорожки, а также аллеи и бульвары. Тем временем рабочие продолжают вывоз снега. На пункты «Водоканала» с начала года доставили свыше 1,32 млн кубометров снега, передает «Петербургский дневник».

В Северной столице днем ожидается небольшой снег. На 13 марта синоптики прогнозируют метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы. Специалисты уже начала обработку дорог противогололедными материалами, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

В Москве наблюдается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха держится ниже нуля. Жителей столицы к вечеру может ждать слабая метель.