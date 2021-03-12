Движение под петербургским «мостом глупости» перекроют до середины мая

Санкт-Петербург, 12 марта. Движение под мостом через реку Кузьминка будет временно перекрыто для проведения ремонтных работ. Балки моста подвергнутся освидетельствованию.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщил о намерении провести ремонтные работы в районе «моста глупости» — сооружения через реку Кузьминки. Проезд под мостом будет закрыт 13 марта в 23:00. Работы будут проводиться до 15 мая.

Сотрудники «Мостотреста» проведут работы по восстановлению нижнего пояса верховой коробчатой балки пролетного строения над улицей Труда. В рамках ремонта также будет проведено освидетельствование балок моста. В случае наличия серьезных повреждений проезд под ним будет запрещен.

После ремонта моста будет обновлена и сама улица. Габарит проезда планируется довести до 4,5 метров. Добиться такого показателя планируется не путем подъема строения, а углублением участка улицы под ним.

Водителям рассказали о способах объезда перекрытого участка. Он будет осуществляться по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу, затем по кольцу на пересечении Софийской и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда.

Юбилейная 200-я «Газель» застряла под «мостом глупости» в середине января этого года. Как и многие другие водители крупногабаритного транспорта, шофер не заметил низкий мост или не рассчитал размеры своего автомобиля.