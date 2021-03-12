Лжевнук убедил петербургскую блокадницу отдать 60 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 12 марта. Неизвестный обманом взял у 88-летней пенсионерки крупную сумму денег, представившись внуком.

К петербургской блокаднице пришел молодой человек. Лжевнук попросил женщину дать ему 60 тыс. рублей, пенсионерка согласилась, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Спустя несколько часов бабушка поняла, что ее обманул мошенник. Ее настоящий внук обратился в полицию с заявлением о грабеже. Через день злоумышленника задержали правоохранители. Обманщиком оказался 37-летний мужчина. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ. Оно находится на стадии расследования.

Громкая история с блокадницей произошла некоторое время назад в Петербурге. Сиделка избила 98-летнюю подопечную и угрожала убить ее, сообщал ФАН.