Трех парней задержали по подозрению в групповом изнасиловании школьницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 марта. Сотрудники полиции задержали троих молодых людей по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки. Каждому из них грозит до 15 лет тюремного заключения.

История с молодежной «впиской», на которой, предположительно, произошло групповое изнасилование, получила продолжение в виде уголовного дела. Вскоре после этого заключили под стражу 19-летнего студента, а также двух учеников 11 класса одной из школ Петербурга.

Изначально предполагаемые преступники отрицали изнасилование и заверяли, что школьница сама пригласила их на вечеринку. Однако сейчас парни дали признательные показания. Расследование продолжается, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Трое мужчин признались в изнасиловании и убийстве девушки через 22 года, сообщал телеканал «360». Жители города Братска сами пришли в отделение полиции и рассказали, как все произошло.