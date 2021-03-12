Пойманный в Петербурге «кладбищенский» грабитель оказался профессиональным спортсменом

Санкт-Петербург, 12 марта. Стала известна личность грабителя, который совершил нападение на женщину в районе Богословского кладбища. Им оказался ранее судимый тренер по смешанным единоборствам.

Задержанный за нападение на петербурженку мужчина 1999 года рождения активно занимался спортом и обучал боевым искусствам желающих, сообщил источник ФАН. За один час занятий он брал с клиентов от 1 тыс. рублей.

Мужчина стал профессионально заниматься спортом после отбытия наказания в колонии. Он вышел на свободу в 2018 году, заявил журналист.

Ранее сообщалось, что петербурженка на кладбище стала жертвой грабителя в черном. Злоумышленник отобрал у потерпевшей наушники и смартфон. Кладбищенский грабитель орудовал ночью.