Около 40 машин такси перекрыли движение по мосту в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 марта. Движение по мосту Бетанкура ночью оказалось заблокированным из-за столпотворения таксистов. Желтые автомобили находились на одном участке около часа.

Предположительно, таксисты собрались для съемок клипа. Ранее такой запрос был направлен в ГУ МВД по Петербургу. Жители и гости Северной столицы в соцсети устроили дискуссию о том, что именно задумали водители.

Некоторые пользователи предположили, что один из таксистов попал в экстренную ситуацию, а другие съехались ему на помощь. Также была версия о том, что они устроили забастовку или что кто-то вызвал на мост кучу такси «по приколу». Стражам порядка предстоит выяснить, что стало причиной для сбора большого числа таксистов в одно время в одном месте.

Ранее водитель такси угрожал пистолетом пассажирам и открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле в Москве. Молодому человеку удалось перехватить руку с оружием и заблокировать ее. Никто не пострадал, сообщал ФАН.