БДТ в Петербурге могут закрыть на полгода из-за ремонтных работ

Санкт-Петербург, 12 марта. Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге могут закрыть на ремонт. Учреждение не будет работать в течение шести месяцев.

Точные сроки ремонта Большого драматического театра еще не назначены. Предполагается, что театр временно прекратит работу с мая текущего года. Также уточняется, что изначально к ремонту планировали приступить 15 марта, об этом свидетельствует театральная афиша. После 20 марта новые спектакли не указываются.

Окончательную дату начала ремонтных работ назовут в Минкультуры РФ. Последний раз ремонт в здании делали в 2011 — 2014 годах. По контракту в театре провели реставрацию 60% площади. В ходе новых ремонтных работ планируется завершить реставрацию помещения и исправить неполадки.

До этого сообщалось, что Санкт-Петербург выделит из городского бюджета средства на ремонтные работы и содержание фонтанов в Петергофе. Решение приняли в Смольном. На реставрацию планируют направить 30 млн рублей.