Петербургские кинологи разработали новые методы поиска трупов

Санкт-Петербург, 12 марта. Служебных собак научат искать расчлененные трупы с помощью новых разработок Санкт-Петербургской лаборатории средств индикации.

Производитель имитаторов запахов, используемых кинологами для тренировки ищеек МВД, ФСИН и других силовых структур, разработал новый продукт. С его помощью животные смогут эффективнее находить фрагменты тел погибших, сообщил руководитель клуба в Российской кинологической федерации Вячеслав Максименко.

Использование таких составов при обучении собак относительно новая технология, подчеркнул он. Самое сложное — подобрать подходящих животных с помощью тестирования. После этого подбирают вожатого, обладающего желанием и способностями. Для создания тренировочных имитаторов запаха используют образцы трупных тканей коров, свиней или собак, но хранятся они в течение непродолжительного времени. Также животных учат по биоматериалам неопознанных трупов, но такой метод считается неэтичным.

Инспектор-кинолог с 27-летним стажем Владимир Корсиков рассказал ФАН, как воспитываются «лучшие носы» России. Он отметил, что служебные собаки воспринимают работу как игру, что доставляет им радость. Кроме того, они много гуляют и постоянно находятся рядом с хозяином.