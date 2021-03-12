Форточник «обчистил» квартиру заместителя главврача петербургской больницы

Санкт-Петербург, 12 марта. Форточник «обчистил» квартиру заместителя главврача больницы в Петербурге на почти 300 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник проник в квартиру в доме во Фрунзенском районе через балкон. Он похитил драгоценности на несколько тысяч рублей. В частности, из квартиры пропали цепочки, кольца, серьги из драгоценного металла и еще 10 тысяч рублей.

По словам источника, материальный ущерб составил 295 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее пожилая жительница Петербурга отдала полмиллиона рублей злоумышленникам, которые представились ее «подругой». Сейчас полиция ищет подозреваемого.