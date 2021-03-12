«Подруга» развела пожилую жительницу Петербурга на 500 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 12 марта. Пожилая жительница Петербурга обратилась в полицию после кражи злоумышленниками полумиллиона рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщине написали со страницы подруги в социальной сети «ВКонтакте» и предложили поучаствовать в акции, с помощью которой можно заработать деньги. Доверившись «подруге», пенсионерка сообщила данные своих банковских карт, с которых потом списали более 572 тысяч рублей.

Общение со злоумышленниками длилось месяц. Когда выяснилось, что страницу подруги взломали, пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Накануне полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне КамАЗа на Аннинском шоссе в Петербурге. Грузовик нашли в Ломоносове.