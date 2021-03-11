Врачи спасли петербуржца с коронавирусом, сердце которого останавливалось десять раз

Санкт-Петербург, 11 марта. Сердце мужчины из Петербурга, зараженного коронавирусом, останавливалось десять раз, но врачи смогли помочь ему, сообщают в больнице Святого Георгия.

Медики при госпитализации пациента диагностировали ему коронавирусную инфекцию и массивную тромбоэмболию легочной артерии. В первую ночь его сердце останавливалось десять раз. По словам врачей, 30-летний мужчина имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию.

Дежурная бригада снова и снова проводила реанимационные мероприятия, восстанавливая сердечную деятельность пациента. Больному выполнили спасительный системный тромболиз. Сам петербуржец помнит только момент поступления в больницу. Врач признаются, что впервые столько раз проводили экстренные действия по спасению, а выжившего считают самой яркой победой «ковидного» года.

Ранее ФАН сообщал, что риск возникновения инфаркта и инсульта повышается у больных и переболевших COVID-19. Коронавирус воздействует на все сосуды человеческого организма.