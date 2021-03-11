Не пропустивший скорую водитель иномарки лишился прав в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Мужчина на три месяца остался без водительских прав за грубое нарушение ПДД. Суд вынес приговор не в его пользу.

Известно, что водитель машины Suzuki SX4 не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал с включенными спецсигналами по проспекту Энгельса, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мировой судья лишил права управления транспортным средством мужчину, признав его виновным в непредоставлении преимущества транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

В пресс-службе суда рассказали, что петербуржец признал вину, а свое поведение объяснил непониманием маневров водителя скорой помощи. Ранее инцидент широко обсуждался в Сети. Было опубликовано видео, на котором злостный нарушитель ПДД долгое время не пропускает скорую помощь. Он не обращал внимания ни на включенную мигалку, ни на специальный сигнал. В итоге автомобиль медиков объезжал легковушку по трамвайным путям.