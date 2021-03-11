Нетрезвый тракторист-лихач побил иномарки на парковке в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Нетрезвый водитель трактора с прицепом повредил сразу несколько иномарок, припаркованных на улице Калинина в Кировском районе Северной столицы.

Его «жертвами» стали дорожный знак трамвайной остановки, а также пять легковых автомобилей — Honda Pilot, BMW, Hyundai, Peugeot и Ford.

Как сообщают «Невские новости», трактор следовал со стороны улицы Трефолева в сторону реки Таракановки. Внезапно он выехал на встречную полосу, проехал по газону, а затем повредил припаркованные у здания иномарки. По словам очевидцев, от водителя трактора пахло алкоголем.

Один из пострадавших автовладельцев рассказал, что у его машины в итоге оказались помяты боковые двери, у других иномарок побиты стекла, есть повреждения бамперов. О случившемся уже сообщили в полицию. По данному факту идет проверка. Тракториста-лихача ищут.