Мигрант вынес из банка в Петербурге почти 3 млн рублей и поехал на шоппинг в Москву

Санкт-Петербург, 11 марта. В российской столице задержан иностранец, который обокрал банк. Деньги он потратил на развлечения и раздачу долгов.

Вооруженный игрушечной гранатой мужчина забрал у кассира более 2,5 млн рублей и скрылся. После происшествия было возбуждено уголовное дело, а фигуранта объявили в розыск. Как рассказали в пресс-службе полиции, спустя несколько дней мигрант был пойман столичными правоохранителями.

Личность грабителя установили с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 24-летний мигрант, который проживал и работал в Петербурге. По данным следователей, он пошел на преступление из-за больших долгов. Получив деньги из банка, он на такси добрался до Москвы и попытался скрыть улики, сняв с себя одежду. Затем фигурант купил несколько дорогостоящих смартфонов, одежду и дал 100 тыс. рублей своему знакомому.

Злоумышленник был задержан в отеле, где снял номер, чтобы отдохнуть. В номере были обнаружены оставшиеся деньги в размере 1,8 млн рублей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения грабителю.