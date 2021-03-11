Петербуржцам назвали 18 площадок для бесплатных занятий спортом

Санкт-Петербург, 11 марта. Россия отмечает 90 лет со дня введения ГТО. В честь юбилея жителям Петербурга рассказали, где в городе можно заниматься спортом на бесплатной основе.

Комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) утвердили в СССР 11 марта 1931 года. Сегодня исполняется 90 лет со дня создания ГТО. Интерес к спортивному комплексу повышается среди жителей России с каждым годом, рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин. ГТО был основой советской системы физического воспитания.

Изначально желающие должны быть сдать зачеты по 21-му виду спортивных упражнений. После этого нормативы много раз менялись. Программа продолжала действовать до распада Советского Союза, который произошел в 1991 году. Через семь лет президент РФ Владимир Путин подписал указ о возрождении спортивной системы, как Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Современный вариант состоит из 11 ступеней, которые предназначены для определенной возрастной категории.

В честь 90-летия комплекса для петербуржцев опубликовали 18 адресов площадок, на которых можно бесплатно заниматься спортом. Так горожане могут посетить центр у метро «Пушкинская» и «Технологический институт» по адресу: Можайская ул., 44-48. Еще одно место находится рядом с метро «Приморская» на Малом проспекте Васильевского острова, 66, корп. 2. Жители Выборгского района могут посетить бесплатные занятия у метро «Лесная», площадка находится на проспекте Энгельса, 7, корп. 2. В Калининском районе спортивные занятия проходят на улице Демьяна Бедного, 9, рядом с метро «Гражданский проспект». У метро «Кировский завод» на Краснопутиловской улице д. 2 расположен еще один соответствующий центр. Также можно принять участие в занятиях у метро «Купчино» по улице Володарского, д. 2, литера А. На проспекте Ударников, 39, корп. 1 проживающие в Красногвардейском районе могут бесплатно заниматься спортом.

Кроме того, занятия на бесплатной основе проводят в центрах на улице Здоровцева, 8, на Тулонской аллее, 11А, на набережной реки Сестры, 12. Для жителей Московского района работает площадка на проспекте Космонавтов, 47. Проживающие в Невском районе могут посетить центр на Железнодорожный просп., 32, а в Петроградском районе на Каменноостровский просп., 26-28. У станции метро «Автово» находится площадка на Михайловской улице, 29. Еще бесплатные занятия проводятся на Нижне-Каменской улице, 1, на Ленинградской улице, 83Б в Пушкине, на Софийской улице, 38 и Кирочной улице, 50.

До этого власти Приморского края подвели итоги лыжного сезона в регионе. На лыжах за зимний период успели прокатить примерно 65 тыс. жителей.