МЧС предупредило петербуржцев о метели и усилении ветра в пятницу

Санкт-Петербург, 11 марта. Жителей Петербурга 12 марта ожидает снежная погода. Город накроет метелью и усилившимся ветром. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозируют в некоторых районах города выпадение умеренного количества снега. Наряду с этим в Северной столице ожидается метель. В связи с погодными условиями на дорогах возможно образование гололедицы.

Горожанам рекомендуется воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться дома или на работе. В случае необходимости выхода на улицу необходимо соблюдать осторожность во время движения, чтобы избежать получения травм.

Кроме того, синоптики предупредили об усилении ветра. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. При таких погодных условиях гражданам нужно закрыть окна в помещении, запарковать машину в гараж, а при нахождении на улице стараться избегать шатких конструкций и деревьев.

Москвичам тем временем пообещали потепление после окончания Масленицы. Об отступлении холодов рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.