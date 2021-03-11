Коронавирус увеличивает шансы возникновения инфаркта и инсульта в восемь раз

Санкт-Петербург, 11 марта. Главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Петербурга Игорь Вознюк рассказал о повышении риска возникновения инфаркта и инсульта у больных и переболевших COVID-19.

Страх перед коронавирусной инфекцией вызывал всплеск количества инфарктов и инсультов. Об этом врач-невролог Игорь Вознюк рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, коронавирус сам по себе повышает риск возникновения опасных состояний. Он воздействует на все сосуды человеческого организма, усиливая симптомы атеросклероза, сахарного диабета и васкулита. Коронавирусная инфекция обостряет хронические заболевания и представляет особую опасность для таких больных.

Невролог отмечает, что частота возникновения инсульта у переболевших COVID-19 возрастает в восемь раз. Также повышается и количество смертей — в 2,5 раза. Вознюк уточнил, что это не прогноз и не предположение, а официальные статистические данные.

Врач призывает обращать внимание на возникновение первых признаков инфаркта и инсульта. Если вовремя не обратится к специалисту и не вызвать скорую помощь, последствия от инсульта могут привести к инвалидности или смерти.

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