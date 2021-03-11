IKEA запустит в продажу новую игрушку по эскизу 9-летнего петербуржца

Санкт-Петербург, 11 марта. Компания IKEA провела традиционный детский конкурс рисунков мягких игрушек, одним из победителей в котором стал 9-летний житель Петербурга по имени Савва.

IKEA ежегодно проводит мероприятие среди детей, давая им возможность проявить воображение и создать мягкие игрушки их мечты. В этом году на конкурс поступило более 66 тыс. заявок, из которых в результате выбрали пять уникальных изображений, сообщается в пресс-релизе компании.

В лимитированную коллекцию мягких игрушек, которые поступят в продажу в IKEA уже этой осенью, войдет персонаж, созданный и маленьким Саввой. Юный петербуржец в своем эскизе изобразил собаку-русалку, обладающую синим туловищем и оранжевым рыбьим хвостом. При этом голову необычного пса украшает широкополая шляпа фиолетового цвета.

Компания IKEA ранее сообщила о решении прекратить выпускать каталоги на бумажном носителе, которые издавались по всему миру в течение 70 лет. Торговая сеть намерена уделить больше внимания электронной версии, которую планируется существенно расширить.