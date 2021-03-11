Обманувших стюардессу почти на 300 тыс. рублей мошенников поймали в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Двух лжесотрудников банка, обманувших стюардессу на крупную сумму денег, задержали сотрудники петербургской полиции.

О преступлении пострадавшая сообщила в органы внутренних дел в начале февраля. По ее словам, в тот день ей позвонил неизвестный человек, представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники якобы пытаются похитить деньги с ее счета.

Чтобы спасти средства, ее уговорили перевести с трех банковских карт 282 983 рубля. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Подозреваемых задержали на Артиллерийской улице 10 марта. Ими оказались двое молодых жителей Алтайского края. Одному из них 21 год, второму 24 года. При обыске у них изъяли 14 sim-карт, коробку от мобильного телефона, 30 банковских карт и семь мобильных телефонов. Расследование дела продолжается.

Ранее РИАМО сообщало о новой схеме обмана россиян, которую начали использовать мошенники. Они рассылают электронные письма якобы от портала «Госуслуги», в которых предлагают произвести несколько манипуляций для того, чтобы получить соцвыплаты. В итоге они получают доступ к банковской карте жертвы и похищают с нее сбережения.