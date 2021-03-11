Полицейские задержали похитителя КамАЗа в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в угоне КамАЗа на Аннинском шоссе, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Грузовой автомобиль обнаружили на улице Токарева в городе Ломоносове. Предполагаемым похитителем является 26-летний безработный мужчина. По его словам, украденное имущество он продал, а деньги потратил на личные нужды. Правоохранители возбудили дело по статье «Кража». Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Полицейские в Подмосковье задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в краже автомобиля на сумму около 2 млн рублей, сообщало РИАМО. Угнанную иномарку передали хозяину.