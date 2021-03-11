Охранник парковки выстрелил в водителя на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 марта. Выстрелившего в мужчину охранника частной автомобильной стоянки задержали в Кировском районе города. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Минувшим вечером в полицию обратился 37-летний петербуржец, который рассказал, что на территории парковки возле дома на проспекте Маршала Жукова его подстрелил неизвестный. Прибывшие на вызов оперативники установили, что между заявителем и охранником произошел конфликт, в ходе которого сотрудник стоянки выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В подмосковной Коломне 34-летний мужчина зарезал знакомого на территории пункта приема металлолома. В ходе конфликта он ударил оппонента ножом в область шеи и скрылся, сообщало РИАМО.