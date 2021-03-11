МЧС разберется в причинах ЧП на станции метро «Маяковская»

Санкт-Петербург, 11 марта. После задымления на станции петербургского метрополитена МЧС организовало проверку.

Сотрудникам ведомства предстоит разобраться, как произошло возгорание кабеля в тоннеле при подъезде к «Маяковской». Об этом сообщает источник ФАН в МЧС. По словам очевидцев, был виден открытый огонь, станцию заволокло дымом. Пока точной информации о том, сколько пожарных расчетов выезжало на место, нет. О пострадавших людях также не сообщается.

Ранее из-за ЧП парализовало движение по всей зеленой ветке. В настоящий момент все станции работают в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в полном объеме. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.