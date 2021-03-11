Полицейские задержали петербуржца за избиение знакомого битой

Санкт-Петербург, 11 марта. Полицейские Приморского района задержали мужчину, подозреваемого в избиении битой своего знакомого.

Инцидент произошел 20 февраля в боксе на автомойке по Коломяжскому проспекту. Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, избиение случилось после совместного распития алкоголя. Один из местных жителей несколько раз ударил знакомого бейсбольной битой по голове. После случившегося злоумышленник поспешил скрыться с места происшествия.

В результате мужчина попал в больницу с травмой головы. Спустя время нападавшего удалось задержать. Обидчиком оказался 27-летний неработающий гражданин. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее в Якутии школьник одним ударом отправил в больницу свою учительницу, пишет Deita. Инцидент произошел из-за замечания педагога. Учительнице 30 лет и она является многодетной матерью. По факту инцидента полиция проводит проверку.