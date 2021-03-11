Метрополитен не стал комментировать информацию о задымлении на «Маяковской»

Санкт-Петербург, 11 марта. Задымление на станции метро «Маяковская» на час парализовало движение по всей зеленой ветке. При этом в метрополитене не стали комментировать информацию.

В период с 08:31 по 09:34 по московскому времени движение по Невско-Василеостровской линии было затруднено, а потом и вовсе приостановлено. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание кабеля на «Маяковской».

В настоящий момент все станции зеленой ветки работают в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в полном объеме. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.