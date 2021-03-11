МЧС сообщило о полном возобновлении работы зеленой ветки метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Петербургский метрополитен полностью возобновил свою работу. В 09:34 все станции третьей линии открыты для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщает МЧС региона.

Зеленая ветка петербургского метрополитена работает в штатном режиме. Движения по линии осуществляются в полном объеме. Однако пассажиры жалуются на большое количество людей и невозможность попасть в вагоны поезда.

Часть станций Невско_Василеостровской линии была закрыта на вход из-за возгорания кабеля в тоннеле. По информации источника ФАН с 08:31 некоторые поезда стали проезжать станцию «Маяковская» без остановок, в связи с чем «Василеостровскую» пришлось закрыть из-за повышенного пассажиропотока.