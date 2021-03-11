Названа причина частичной остановки движения на зеленой ветке петербургского метро

Санкт-Петербург, 11 марта. Часть станций Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена закрыта на вход из-за возгорания кабеля в тоннеле, сообщает источник ФАН

С 08:31 поезда перестали останавливаться на станции «Маяковская», после чего «Василеостровская» была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока. По словам очевидцев, произошло возгорание кабеля в тоннеле при подъезде к «Маяковской», был виден открытый огонь, станцию заволокло дымом.

С 08:59 приостановлено движение части зеленой ветки. На данный момент закрыты станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская» и «Площадь Александра Невского 1».

В прошлом году из-за снижения пассажиропотока на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса девять станций Петербургского метрополитена были закрыты на выход с 22:00 и прекращали работу в 23:00. Пересадочные узлы закрывались за два часа до закрытия станций.