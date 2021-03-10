В Петербурге задержаны 15 мошенников за продажу пенсионерам «чудо-приборов»

Санкт-Петербург, 10 марта. Мошенники втридорога продавали пенсионерам обычный бытовой озонатор как средство от всех вирусов. Сейчас в преступном сговоре подозревают 15 мужчин.

Следствием установлено, что задержанные, которые проводили мошеннические действия в отношении пенсионеров, входят в преступную группировку. Поиск соучастников аферистов продолжается, более ста пожилых людей пострадали от их действий, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

Пользуясь доверчивостью старшего поколения, злоумышленники продавали им под видом противовирусного устройства бытовой озонатор воздуха «ОЗон». По словам потерпевших, они были уверены, что аппарат защитит их от коронавирусной инфекции.

ФАН ранее сообщал о мошенниках, которые продавали пенсионерам «липовые» противопожарные устройства.