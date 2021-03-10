Объявленный в розыск в Германии украинец попался в Петербурге по своей наивности

Санкт-Петербург, 10 марта. Правоохранители задержали в Петербурге 41-летнего гражданина Украины. Мужчина был объявлен в Германии в федеральный розыск.

Иностранец пришел в одно из подразделений МВД для оформления вида на жительство. В ходе последовавшей проверки документов и по базе данных было установлено, что украинец с сентября 2020 года числится в розыске по линии Интерпола. В Германии его намерены арестовать по обвинению в краже и присвоении чужого имущества, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина был оперативно задержан и доставлен в дежурную часть. Информация о задержании направлена правоохранителям ФРГ.

В Индии задержан россиянин, который десять лет скрывался от следствия. Генпрокуратура РФ добилась его экстрадиции, сообщил ФАН.