Врачи в Петербурге дали прогноз по реабилитации мальчика с отрезанными поездом ногами

Санкт-Петербург, 10 марта. Медики из педиатрической академии готовят к выписке 11-летнего школьника, которому поездом отрезало ноги. Они прогнозируют успешный период реабилитации маленького пациента.

Тяжело травмированному школьнику были сделаны операции по пересадке кожи. Теперь его ожидают реабилитация и подбор протезов, выяснил корреспондент ФАН.

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Товарная — Витебский. По данным прокуратуры, один из машинистов обратил внимание, что на рельсах лежит окровавленный ребенок без ног. На место инцидента оперативно прибыли медики и правоохранители.

В дальнейшем выяснилось, что еще до машиниста травмированного ребенка видели его знакомые. Однако, вместо того чтобы позвать на помощь, мальчики сбежали.

Мать ребенка рассказала, что когда школьник только угодил под поезд, скончалась его прабабушка. Женщина констатировала, что трагические моменты совпали «минута в минуту». Получилось, будто пенсионерка отдала силы внуку, когда тот остро нуждался в помощи, сообщал ФАН.