Петербуржцам перечислили лучшие места для наблюдения за северным сиянием

Санкт-Петербург, 10 марта. Наблюдать удивительное северное сияние лучше всего за чертой города, вдали от яркого освещения, заявила глава ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

В этом месяце жители Ленинградской области смогут увидеть северное сияние в период с 18 по 20 марта. Об этом рассказала основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

Иногда это необычное явление можно увидеть даже в черте города, однако такая возможность бывает крайне редко. В области увидеть сияние гораздо проще. Его можно даже спрогнозировать. Уникальное свечение вызывают явления, происходящие на солнце, пояснила Крапкина.

«Энтузиасты наблюдают за снимками солнца и в среднем за три дня знают о том, что небо окрасится в разные цвета», – заявила Крапкина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как правило, любители «охотиться» за северным сиянием делают самые лучшие фотографии там, где нет засветки городских огней. Лучшими местами для этого являются пляжи Ладожского озера, южной стороны Финского залива, где нет фонарей и открывается хороший вид на север, добавила основатель Ассоциации охотников за северным сиянием.

В конце февраля жительница Североморска дважды стала свидетельницей северного сияния. Вместе с ней наблюдать природное явление могли другие жители Мурманской области.