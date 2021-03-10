Недосмотр матери привел к отравлению ее двухлетнего ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 марта. Сотрудники полиции разбираются с отравлением двухлетнего ребенка. Малыша пришлось доставить в медучреждение.

Источник ФАН в правоохранительных органах рассказал, что мальчик нашел на столе пузырек с лекарством от аллергии. Через пипетку он выпил 10 миллилитров препарата. Это произошло по недосмотру матери.

Специалисты педиатрического отделения детской горбольницы осмотрели маленького пациента, который был доставлен в состоянии средней тяжести. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Проверка показала, что семья женщины не состоит на профилактическом учете, мать не привлекалась по административным статьям.