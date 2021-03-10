Известная художница винит депутата Резника в пагубном влиянии на ее сына

Санкт-Петербург, 10 марта. Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник стал объектом для обвинений художницы Елизаветы Михайловой. Она считает, что в задержании ее сына виноват парламентарий.

Об отношении Михайловой к ситуации, в которой оказались замешаны Резник и Дорофеев журналистам «Невских новостей» рассказал источник, знакомый с семьей петербуржцев. Сын именитой художницы Иван Дорофеев был задержан в квартире в Адмиралтейском районе. В отношении него возбудили дело по статье об изготовлении, хранении и сбыте наркотиков.

В квартире, которая была оформлена под мастерскую, в момент рейда силовиков находился и депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник. Наличие депутатского «иммунитета» позволило ему спокойно покинуть помещение, в котором, как считают правоохранители, выращивалась конопля и производились наркотики. Никаких объяснений случившемуся парламентарий не давал.

Искусствовед Сергей, который знаком с семьей художника, рассказал, что Иван приходится двоюродным братом супруге Резника Ксении Казариной. Наличие родственных связей способствовало знакомству Ивана и Максима, до этого момента никаких запрещенных веществ сын петербургской художницы не принимал.

Собеседник «Невских новостей» подчеркнул, что в данной квартире Резник бывал неоднократно. К тому же она находится не так далеко от здания парламента, где он работает.

Еще один человек, хорошо знающий семью Дорофеева, подчеркнул, что мать художника считает депутата виновным во всей этой истории. Она прямо говорит, что якобы пагубное влияние Резника привело к увлечению сына наркотиками. Михайлова не исключила, что Ивана Дорофеева могли «подставить» полицейские, утверждают "Невские новости".