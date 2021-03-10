Депутаты Петербурга приняли законопроект о «балконной амнистии»

Санкт-Петербург, 10 марта. Парламентарии Законодательного собрания Северной столицы приняли законопроект о «балконной амнистии». Теперь его должны утвердить в Смольном.

Инициатива призвала защитить жителей Санкт-Петербурга, которые владеют остекленными лоджиями, от претензий управляющих компаний. Документ получил поддержку местных парламентариев в третьем чтении и отправлен на согласование в правительство города.

Согласно ему, новый вариант закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за остекление балконов и лоджий до 11 января 2020 года больше претензий предъявлять не будут. Также людям не придется разбирать конструкции.

Государственная дума России, в свою очередь, рассмотрит перенос сроков окончания «гаражной амнистии». Парламентарии обсудят вопрос продолжения действия инициатива до 2026 года, сообщил депутат Павел Крашенинников.