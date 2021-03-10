Подозреваемый в крупной краже из салона связи задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 марта. Стражи порядка раскрыли грабеж, совершенный на Гражданском проспекте. Мишенью злоумышленника стал салон сотовой связи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, грабитель разбил стеклянную входную дверь и вынес товар, стоимость которого составила почти 230 тыс. рублей.

Отрабатывая подучетный элемент, полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 36-летний петербуржец, судимый ранее за грабеж и кражу. В настоящее время уголовник находится в ИВС.

В Мордовии стражи порядка задержали ранее судимого мужчину, который проникнул в дом к пенсионерке. Похищенные у женщины деньги он прятал в дереве, сообщал ФАН.