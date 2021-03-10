Развитие транспортного узла в Петербурге получит поддержку федерального уровня

Санкт-Петербург, 10 марта. Тема развития транспортного узла Северной столицы обсуждалась на совещании, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Участниками встречи стали представители правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сотрудники Министерства транспорта РФ, минстроя, минфина и ОАО «Российские железные дороги». Был выбран выбрали проект развития сферы, который подразумевает комплексный подход и развитие улично-дорожной сети, метрополитена, наземного транспорта и ж/д сообщения.

Такая стратегия позволит реализовать новые транспортные связи, а также доступность уже сложившихся районов и территорий новой жилищной застройки. Хуснуллин поручил выделить приоритетные проекты, которые следует воплотить в жизнь в 2024 и 2030 годах. Развитие транспортного узла получит поддержку федерального уровня.

В Санкт-Петербурге представили проект надземного метро. Его предложили строить в пригородных территориях Северной столицы. Новый вид транспорта позволит связать Петербург и пригороды.