Названы еще четыре аниме, которые запретили в России

Санкт-Петербург, 10 марта. Московский суд признал незаконной информацию еще на четырех страницах в интернете.

Речь идет о сайтах, которые разместили аниме «Загадка дьявола», «Токийский гуль» и «Класс убийц».

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», – говорится в пресс-службе судов.

Напомним, судебные разбирательства по поводу запрета аниме ведутся с начала 2021 года. Петербургские суды уже заблокировали сайты с популярными аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь» и другие.