Минувшая ночь стала одной из самых морозных за всю историю наблюдений в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 марта. Ночь со вторника на среду стала одной из самых холодных за всю историю метеонаблюдений в Северной столице. Температура воздуха опустилась до отметки –20,3 градуса.

В последний раз такое значение удалось зафиксировать в 1895 году. В 1883-м и 1963-м температура воздуха опускалась до отметки –20,7 градуса, а в 1888-м — до –25,5. По данным метеорологов Петербурга, предстоящей ночью в городе похолодает до –20.

«Сегодня экстремум ночной температуры не перекрыт, но повод отметить такой холод есть», — отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Однако мороз продержится в Петербурге недолго, уточнил специалист. То похолодание, которое сейчас могут наблюдать петербуржцы, нельзя назвать аномальным. Предположительно, что морозы продержатся еще несколько дней. В пятницу в город нагрянет циклон, который принесет с собой небольшой снег. Ближе к выходным в городе немного потеплеет. Сильные морозы для начала марта — это нормальное явление, уточнил Колесов.