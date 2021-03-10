Обыски по делу «Интерторга» в Петербурге проводят сотрудники ФСБ из Москвы

Санкт-Петербург, 10 марта. В Северную столицу прибыл «десант» из центрального аппарата ФСБ, расположенного в Москве. Силовики проводят следственные действия по адресам, связанным с фирмой «Интерторг».

Известно, что сотрудники полиции Петербурга не участвуют в работе по делу компании, сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, правоохранители нагрянули с обысками в несколько десятков офисов и квартир, связанных с указанной организацией. Речь может идти о расследовании уголовных дел, возбужденных по статье о мошенничестве.

Компания «Интерторг» в Петербурге была хорошо известна по работе двух сетей супермаркетов, которые внезапно закрылись больше года назад. Однако финансовые претензии никуда не делись. Согласно неофициальным данным, речь идет о кредите на 8 млрд рублей и долгах перед поставщиками на сумму в 2 млрд.

Ранее ФАН сообщил о размере долгов «Интерторга» перед петербургскими производителями.