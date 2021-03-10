Петербуржец обвинил 18-летнего юношу в совращении малолетней дочери

Санкт-Петербург, 10 марта. Сообщение в полицию поступило от отца потерпевшей. Он утверждает, что молодой человек на протяжении полугода неоднократно вступал в половую связь с его дочерью 2006 года рождения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о половом сношении с несовершеннолетней, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Стоит отметить, что юноша к уголовной или административной ответственности ранее не привлекался. Подробности инцидента уточняются.

Семилетняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны троих взрослых в Санкт-Петербурге, писал ФАН.