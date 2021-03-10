Власти Петербурга назвали отрасли с самыми большими зарплатами

Санкт-Петербург, 10 марта. Самыми высокооплачиваемыми в Санкт-Петербурге являются IT-сфера и фармацевтика, сообщил первый зампредседателя комитета по труду и занятости населения города Николай Рогачев.

Указанные отрасли можно назвать «капитанами» рынка труда с большим отрывом. Они лидируют не только по уровню зарплат, но и в плане разнообразия мотивационных и социальных пакетов, возможностей для саморазвития, цитирует представителя Смольного телеканал «Санкт-Петербург».

Также в Северной столице востребованы специалисты в сфере продаж и медицине. Дефицит кадров наблюдается в судостроении и строительстве, добавил Рогачев.

Портал SuperJob информировал, что в прошлом декабре спрос на курьеров в условиях пандемии коронавирусной инфекции вырос в России в 2,8 раза, а в январе — уже в 4,8 раза. В Петербурге есть вакансии, где им готовы платить до 95 тысяч рублей в месяц. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова объяснила, что рынок диктует спрос, и если вовремя его поймать, можно неплохо заработать. Профессия курьера, так нелюбимая ранее «образованными людьми с дипломом», сейчас стала одной из самых популярных на рынке.