Соцучреждения Шушар вновь получили горячую воду после аварии на теплосетях

Санкт-Петербург, 10 марта. Подачу горячей воды возобновили во все социальные учреждения Шушар. Сейчас коммунальщики ищут возможность вернуть ее и в другие дома.

Накануне на теплопроводе в Шушарах произошла авария. С целью сохранения подачи тепла в жилые дома специалисты ограничили подачу горячей воды. Сейчас она вновь доступна во всех социальных учреждениях района, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» представители ГУП «ТЭК».

Интеллектуальный модуль для управления системами теплоснабжения разработали специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета. Нейросеть способна точно и оперативно рассчитать нужную температуру теплоносителя на выходе из котельной. Для этого она учитывает погодные условия.